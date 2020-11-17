За словами прем'єр-міністра, якщо не забезпечити зменшення соціальних контактів, то вже за три тижні Україна може перетнути позначку в 20 тис. нових хворих щодня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо не вживати заходів, то вже за місяць в Україні можуть закінчитися ліжкомісця для хворих на COVID-19.

Читайте такожУ Кабміні відреагували на ініціативу нардепів скасувати карантин вихідного дняЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

"Якщо карантин вихідного дня, по суті, ми з вами, українці, не будемо забезпечувати необхідного зменшення соціальних контактів, то за даними аналітиків Ради національної безпеки та оборони, позначку в 20 тис. захворілих щодня ми можемо перетнути вже за 3 тижні... Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитися ліжкомісця", - зазначив очільник уряду.

Він додав, що в такій ситуації необхідно буде вводити жорсткий карантин та локдаун щонайменше на три тижні.

"Рішення про повний локдаун не буде запроваджене доти, доки у нас є альтернатива. Але над цією альтернативою потрібно працювати всім разом і досягти хоча б плато і зупинки зростання епідемії", - наголосив Шмигаль.

Крім цього Шмигаль зазначив, що карантин вихідного дня посприяв найменшому пересуванню людей з весни, коли діяв жорсткий карантин.

За його словами, результат зменшення захворюваності завдяки карантину вихідного дня можна буде побачити вже в найближчі два тижні.

"Що відбулося цими вихідними в Україні? За даними Ради національної безпеки і оборони, активність громадян у великих містах із населенням понад 100 тис. в суботу знизилася майже на 19%, в неділю - на 27%. Тобто люди залишилися вдома - і це зменшило мобільність. Ми бачимо це зменшення за даними мобільних операторів. Це було найбільше досягнення і найменше пересування людей з весни, коли діяв жорсткий карантин", - розповів Шмигаль.

За його словами, це означає, що карантин вихідного дня дає свої результати.

"Ми дуже сподіваємося, що його дотримання допоможе спинити зростання кількості хворих", - сказав очільник уряду і закликав всіх українців дотримуватися карантину вихідного дня.

Шмигаль також додав, що "результат зменшення захворюваності завдяки карантину вихідного дня побачимо вже в найближчі два тижні".

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Автор: Таня Поляковська