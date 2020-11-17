Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо не вживати заходів, то вже за місяць в Україні можуть закінчитися ліжкомісця для хворих на COVID-19.
Читайте такожУ Кабміні відреагували на ініціативу нардепів скасувати карантин вихідного дняЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.
"Якщо карантин вихідного дня, по суті, ми з вами, українці, не будемо забезпечувати необхідного зменшення соціальних контактів, то за даними аналітиків Ради національної безпеки та оборони, позначку в 20 тис. захворілих щодня ми можемо перетнути вже за 3 тижні... Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитися ліжкомісця", - зазначив очільник уряду.
Він додав, що в такій ситуації необхідно буде вводити жорсткий карантин та локдаун щонайменше на три тижні.
"Рішення про повний локдаун не буде запроваджене доти, доки у нас є альтернатива. Але над цією альтернативою потрібно працювати всім разом і досягти хоча б плато і зупинки зростання епідемії", - наголосив Шмигаль.
Крім цього Шмигаль зазначив, що карантин вихідного дня посприяв найменшому пересуванню людей з весни, коли діяв жорсткий карантин.
За його словами, результат зменшення захворюваності завдяки карантину вихідного дня можна буде побачити вже в найближчі два тижні.
"Що відбулося цими вихідними в Україні? За даними Ради національної безпеки і оборони, активність громадян у великих містах із населенням понад 100 тис. в суботу знизилася майже на 19%, в неділю - на 27%. Тобто люди залишилися вдома - і це зменшило мобільність. Ми бачимо це зменшення за даними мобільних операторів. Це було найбільше досягнення і найменше пересування людей з весни, коли діяв жорсткий карантин", - розповів Шмигаль.
За його словами, це означає, що карантин вихідного дня дає свої результати.
"Ми дуже сподіваємося, що його дотримання допоможе спинити зростання кількості хворих", - сказав очільник уряду і закликав всіх українців дотримуватися карантину вихідного дня.
Шмигаль також додав, що "результат зменшення захворюваності завдяки карантину вихідного дня побачимо вже в найближчі два тижні".
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