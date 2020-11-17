Під Радою сталися сутички / РБК-Україна
У Києві сьогодні проходить масштабний протест під парламентом. В ході акції стались сутички.
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Про це повідомляє РБК-Україна. Під Радою протестують підприємці. Представники руху SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Через це Нацгвардія та Нацполіція намагалась зробити коридор для нардепів, щоб вони могли пройти.
Протести підприємців у Києві
- Сьогодні в Києві в урядовому кварталі розпочалася акція протесту "Кабмін на карантин!", що організована об'єднанням підприємців "Рада Міст Захист ФОП". В акції беруть участь підприємці мікро- та малого бізнесу, а також бізнес-об'єднання і асоціації з усієї України.
- Протестувальники виступають проти введення касових апаратів.
- Вранці у вівторок мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського.
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