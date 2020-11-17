50-річного жителя Тернопільської області доставлено до управління поліції.

У поліції заявляють про затримання одного з мітингувальників біля Верховної Ради за протиправні дії.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, сьогодні у центральній частині Києва, зокрема біля Верховної Ради проходить масова акція.

"Мітингарі перекрили прохід до ВР, чим заважали народним обранцям безперешкодно потрапити до будівлі законодавчого органу України.

На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок учасники акції не реагували. Відтак, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВР. У цей момент один з учасників заходу вчинив злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та намагався вчинити з правоохоронцями бійку", - інформує поліція.

50-річного жителя Тернопільської області доставлено до територіального управління поліції для з’ясування усіх обставин і притягнення його до відповідальності.

Сутички під Радою 17 листопада

Сьогодні у Києві біля Кабінету міністрів та Верховної Ради проходить акція протесту представників мікро- та малого бізнесу, а також бізнес-об'єднань та асоціацій з усієї України.

Зранку учасники акції перекрили рух вулицею Грушевського. Згодом поліція взяла під посилену охорону середмістя столиці.

Під Радою відбулися сутички між мітингарями і поліцією.

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Автор: Інна Андаліцька