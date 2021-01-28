В Україні за добу зафіксували понад 5,5 тисяч нових випадків COVID-19. Тим часом сніг продовжує засипати територію України.
Захворюваність на коронавірус
В Україні за добу виявили 5529 нових хворих на COVID-19.
З початку пандемії коронавірус діагностували у 1206412 українців, 992031 - одужали, 22351 - померли.
Ускладнення погодних умов
У четвер, 28 січня, в більшості областей України очікується сніг або дощ. Активний сніговий циклон, який перемістився на українську територію, призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині країни.
Перемир’я на Донбасі
Російсько-окупаційні війська на Донбасі за добу десять разів порушили режим припинення вогню. Бойовики відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської зброї.
Головні новини України: що важливо знати 28 січня 2021
- В Україні дорожчає долар
- Вбивство Аміни Окуєвої: суд відпустив підозрюваних з-під варти
- Примус до носіння шкільної форми порушує права учнів - освітній омбудсмен
- "Починають торгувати живими людьми": Кравчук розповів про позицію ОРДЛО щодо обміну в'язнями
- Радники лідерів "нормандської четвірки" провели зустріч у відеоформаті
- Екс-заступнику голови СБУ оголосили про підозру в організації замаху на топ-службовця (аудіо)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram