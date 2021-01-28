Україна нині живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених з метою запобігання поширенню коронавірусу.

В Україні за добу зафіксували понад 5,5 тисяч нових випадків COVID-19. Тим часом сніг продовжує засипати територію України.

Захворюваність на коронавірус

В Україні за добу виявили 5529 нових хворих на COVID-19.

З початку пандемії коронавірус діагностували у 1206412 українців, 992031 - одужали, 22351 - померли.

Ускладнення погодних умов

У четвер, 28 січня, в більшості областей України очікується сніг або дощ. Активний сніговий циклон, який перемістився на українську територію, призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині країни.

Перемир’я на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі за добу десять разів порушили режим припинення вогню. Бойовики відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської зброї.

Головні новини України: що важливо знати 28 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська