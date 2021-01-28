Червоний рівень небезпеки: в Україні вже випав метр снігу, погода погіршуватиметься

09:01, 28 січня 2021
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Рятувальники попереджають, що снігопади та хуртовини ще триватимуть.

Україну накрили хуртовини / Фото: REUTERS
Україну накрили хуртовини / Фото: REUTERS

Протягом доби з 27 на 28 січня з півдня на територію України перемістився активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій в південній частині країни.

Про це повідомляє "Укравтодор".

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Рухаючись в північно-східному напрямку, циклон спричинив складні погодні умови, що супроводжувались снігопадом, хуртовинами, налипанням мокрого снігу, поривчастим вітром.

"Приріст снігового покриву в Одеській, Миколаївській областях становив від 30 до 40 см, а висота снігових переметів сягала до 0,5 метра, в Миколаївській області місцями висота переметів була вище 1 метра", - повідомили у дорожній службі.

В Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Сумській та Чернігівській областях приріст снігового покрову 2-6 см.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що протягом доби 28 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади.

Так, в Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний), а в Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується також в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).

"На дорогах - ожеледиця! Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту,  відключення енергопостачання населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Олена Пилипчак

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