Зрадник був завербований ФСБ влітку цього року, у поле зору російської спецслужби потрапив через активність у прокремлівських Телеграм-каналах.

Контррозвідка провела спецоперацію у Дніпрі, в результаті якої затримала ще одного агента ФСБ - ним виявився посадовець однієї із вузлових станцій Укрзалізниці.

Як повідомила Служби безпеки України, посадовець за вказівкою агресора збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Крім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізничним сполученням.

Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення. Насамперед, зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин "Бредлі" та танків "Леопард".

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ", - наголосили в СБУ.

Однак контррозвідка спрацювали на випередження. Ворожого агента затримали у власному помешканні. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку цього року. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію РФ. Для комунікації з ФСБ агент використовував анонімний чат у популярному месенджері.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Затримання зрадників в Україні - деталі

У грудні агента ФСБ, який стежив за військовослужбовцями Сил оборони на Харківщині, засудили до 15 років ув’язнення.

У зоні особливої уваги зловмисника були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники СБУ.

Ворожого агента затримали у результаті спецоперації в Харкові у березні цього року. Завдяки оперативному реагуванню українська спецслужба запобігла вчиненню диверсій з боку російської спецслужби.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у листопаді 2022 року був дистанційно завербований кадровим співробітником оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцевим А.П.

Як зазначили у спецслужбі, у поле зору окупанта чоловік потрапив через свого брата – військового ЗС РФ у запасі, який проживає на території країни-агресора.

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