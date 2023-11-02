Жінка співпрацювала з росіянами після деокупації області.

На Чернігівщині до 8 років увʼязнення засуджено жінку, яка здавала ворогу позиції ЗСУ. Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура.

Згідно з інформацією, Чернігівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора обласної прокуратури та визнав мешканку Чернігівського району винною у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Її засуджено до 8 років позбавлення волі.

Встановлено, що упродовж серпня-вересня 2022 року жінка після звільнення Чернігівської області від окупації продовжила активно співпрацювати з ворогом.

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"Місцева мешканка збирала інформацію про рух та розташування підрозділів і військової техніки ЗСУ, а також про об’єкти критичної інфраструктури. Через телеграм-канал жінка відправляла зібрані відомості представнику РФ, за що отримувала грошову винагороду", - говориться в повідомленні прокуратури.

За даними місцевих журналістів, у телефоні жінки, яка є матірʼю чотирьох дітей, знайшли листування з російськими військовими, на фото та відео - позиції українських військовослужбовців. За це вона отримувала грошову винагороду у розмірі - шість тисяч гривень. У травні Чернігівський районний суд засудив жінку до шести років увʼязнення.

Затримання зрадників в Україні

В Ізюмі на Харківщині з клієнтів "втемну" випитували дані про ЗСУ агенти ФСБ Росії. У співпраці з ворогом СБУ викрила власницю закладу, яка намагалися дізнатися під час спілкування з клієнтами дані про розміщення військ України в районі деокупованого Ізюма.

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