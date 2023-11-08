Насамперед вона намагалась встановити координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, у тому числі артсистем HIMARS.

Служба безпеки України затримала інформаторку російських спецслужб, яка "зливала" у Телеграм-канали окупантів артилерійські позиції Збройних сил України під Бахмутом. Як повідомили в СБУ, контррозвідка Служби викрила зрадницю поблизу передової в Донецькій області.

"Зловмисниця збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмута. Насамперед вона намагалась встановити координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, у тому числі артсистем HIMARS", - розповіли в СБУ.

Також її цікавили напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників.

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За даними слідства, ворожа поплічниця проводила розвідувальну діяльність за місцем свого проживання - в районі міста Костянтинівка.

"Зловмисниця виходила на місцевість та спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ, а також випитувала "потрібні" відомості у знайомих під виглядом побутових розмов. Отриману інформацію вона "зливала" до чотирьох Телеграм-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відслідковування локацій Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Так, співробітники СБУ задокументували злочинні дії жінки та затримали її за місцем проживання. У неї було вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі розвідвідомостей агресору.

Як встановило слідство, жінка підписалась на ворожі інтернет-ресурси ще на початку року та згодом почала публікувати там свої "дописи" з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі жінка перебуває під вартою, триває розслідування. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Викриття зрадника-науковця

Як повідомляв УНІАН, в Україні доктор наук розробив концепцію "Миколаївської народної республіки" для російських окупантів. Відповідним "науковим трактатом" відзначився керівник однієї з кафедр Одеської юридичної академії. Його "концепція" передбачала тотальну денацифікацію усіх сфер життєдіяльності миколаївців.

Зрадником виявився екс-депутат Миколаївської міської ради, який на початку повномасштабного вторгнення Росії був завербований кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

За вказівкою агресора зрадник збирав розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів ЗСУ, СБУ та Національної поліції. Згодом він отримав завдання розробити концепцію так званої "Миколаївської народної республіки", яку окупанти планували створити в разі захоплення області.

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