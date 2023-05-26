Прокуратура просить Вищу раду правосуддя надати згоду на утримання судді під вартою.

Голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту, оголошено підозру.

"За дорученням заступника Генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального Кодексу України)", - повідомляє Офіс генерального прокурора у соціальній мережі Facebook.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

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Суддя збив нацгвардійця - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 травня у столиці суддя наїхав на військовослужбовця Національної гвардії. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за кермом був голова Макарівського райсуду Олексій Тандир. За даними соцмереж, він був сильно напідпитку, а зараз намагається це приховати. ДБР змусив суддю здати біологічні матеріали - суд ухвалив відповідне рішення.

Пізніше стало відомо, що в загиблого троє дітей, а його батько і брат воюють з окупантами. Як зазначають джерела у Нацгвардії, загиблого хлопця звати Вадим Бондаренко, він родом із Черкаської області і з початку війни проходив строкову службу.

Як інформує аналітичний центр Фундація Dejure, Тандир раніше допомагав відмазувати свого колегу у справі про спричинення ДТП. Зокрема, у 2021 році він допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за ст. 124 КУпАП (спричинення ДТП). А за ст.130 КУпАП (п'яне водіння) Усатова відмазав суддя Печерського райсуду Олег Білоцерківець, бо закрив справу за строками.

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