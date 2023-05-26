Молодий хлопець був родом з Черкаської області, в нього залишилось троє дітей.

Стали відомі подробиці про нацгвардійця, якого в Києві на смерть збив на Lexus ES350 нетверезий суддя макарівського суду Олексій Тандир. Так, відомо, що в нього троє дітей, а його батько і брат воюють з окупантами.

Про це повідомив прес-офіцер військової частини 3030 Нацгвардії, пише РБК Україна. Він розповів, що військовий виховував одну спільну дитину і двох дітей дружини від попереднього шлюбу. Дружина, діти і мама нацгвардійця наразі перебувають за кордоном.

При цьому, як повідомили "Суспільному" джерела у Нацгвардії, загиблого нацгвардійця звати Вадим Бондаренко і родом він із Черкаської області. Хлопець із початку війни проходив строкову службу.

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Як додало джерело, батько нацгвардійця наразі воює у Бахмуті.

В Києві суддя на смерть збив нацгвардійця

26 травня близько опівночі у Києві суддя за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії. Внаслідок цього нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці ДТП.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про голову Макарівського райсуду Олексія Тандира.

За даними соцмереж, суддя був сильно напідпитку, а зараз намагається приховати це.

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