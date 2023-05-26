Ця трагедія буде під особливим контролем Державного бюро розслідування.

Державне бюро розслідувань примусить голову районного суду Київської області, який на смерть збив нацгвардійця, здати біологічні матеріали для виявлення в крові алкоголю чи наркотиків. Раніше схожу підозру оголосили депутатці Київради.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону.

"Наразі відомо що він відмовляється від відбору біологічних зразків для перевірки чи був він у стані алкогольного, чи наркотичного сп’яніння. Слідство наразі працює в напрямку примусового відбору біологічних зразків. Сподіваємось до кінця дня буде вже рішення", - сказала вона.

На її думку, суддя навмисно ухиляється від здачі аналіз.

"Ми розуміємо для чого люди можуть так чинити. Тим паче людина обізнана, має правову і юридичну освіту і відповідно намагається себе захистити…Наразі є достатньо часу. Можу сказати, що під час огляду ДТП і автівки було знайдено пляшку від алкоголю", - додала Сапьян.

Вона назвала подію дуже резонансною і тому вона буде перебуватиме під особливим контролем Державного бюро розслідування.

За словами речниці, зараз проводиться ряд відповідних експертиз, щоб встановити всі обставини цього ДТП.

"Ми знаємо, що діє комендантська година, а ДТП сталося вже після її початку. Пару хвилин після 12-ї ночі. Ми можемо припустити що авто рухалось із досить високою швидкістю тому, що нацгвардієць просто перебував на блокпосту, він просто стояв", - сказала вона.

Вже після того, як всі експертизи будуть проведені, основне – це примусовий забір матеріалу для перевірки наявності алкоголю чи наркотиків в крові, наступним кроком буде оголошення підозри для судді, а далі обрання запобіжного заходу. Далі буде проводитися слідство і вже після його завершення обвинувальний акт буде переданий до суду.

В ніч на 26 травня в Києві насмерть збили військовослужбовця

Як повідомляв УНІАН, за попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі у Києві суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про голову Макарівського райсуду Олексія Тандира.

За даними соцмереж, суддя був сильно напідпитку, а зараз намагається уникнути покарання. У мережі повідомляють, що Тандир кілька разів їздив у лікарню, але аналізів не здав.

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