Наразі є низка суддів, які винні у ДТП й отримують гроші від держави.

Голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, раніше допомагав відмазувати свого колегу у справі про спричинення ДТП.

Про це інформує аналітичний центр Фундація Dejure. Зазначається, що серед водіїв, яких не притягнули до відповідальності за водіння у нетверезому стані багато суддів.

"Суддя Олексій Тандир – яскравий цьому приклад. Раніше, у 2021 році він допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за ст. 124 КУпАП (спричинення ДТП). А за ст.130 КУпАП (п'яне водіння) Усатова відмазав суддя Печерського райсуду Олег Білоцерківець, бо закрив справу за строками. Тоді Усатов спричинив пʼяне ДТП, що призвело до тяжких травм хребта водія іншого авто. Хоча перша дисциплінарна палата ВРП тимчасово відсторонила суддю Усатова від здійснення правосуддя, у діях судді Тандира порушень не знайшла і той не поніс жодного покарання", - йдеться у повідомленні.

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За даними Фундації низка суддів не понесли покарання за подібні ДТП, пішли у відставку на довічне утримання і наразі отримують гроші з бюджету. Серед них нібито судді Юрій Гриц, Віктор Амарович і Віктор Волощук.

"Кейс судді Тандира точно не має повторити долю минулих смертельних ДТП за участі суддів. Фундація Dejure вимагає від органів правопорядку − зокрема Державного бюро розслідувань, Київської міської прокуратури − оперативно і ефективно здійснити досудове розслідування та відправити матеріали справи до суду", − наголосили в організації.

Також у Фундації очікують на "миттєву реакцію Вищої ради правосуддя", коли буде клопотання про дозвіл на арешт чи відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя.

В Києві суддя на смерть збив нацгвардійця

В ніч на 26 травня у столиці суддя наїхав на військовослужбовця Національної гвардії. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за кермом був голова Макарівського райсуду Олексій Тандир. За даними соцмереж, він був сильно напідпитку, а зараз намагається це приховати. ДБР змусить суддю здати біологічні матеріали.

Пізніше стало відомо, що в загиблого троє дітей, а його батько і брат воюють з окупантами. Як зазначають джерела у Нацгвардії, загиблого хлопця звати Вадим Бондаренко, він родом із Черкаської області і з початку війни проходив строкову службу.

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