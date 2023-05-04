Отримані дані житель Криму дистанційно передавав російським окупантам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби.

Служба безпеки України затримала російського "крота", який мобілізувався до лав Збройних сил України, щоб шпигувати за бойовою авіацією. Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Зазначається, що військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у результаті багатоетапної спецоперації у Миколаївській області.

"Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова. Там він отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни-агресора", - розповіли у Службі.

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Згодом на чоловіка вийшов представник російської спецслужби з "пропозицією" щодо негласної співпраці.

Так, за вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення чоловік прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі.

"На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ. Для цього минулого року він мобілізувався до ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, чоловік шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони України. Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час виконання ним ворожого розвідувального завдання. За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби. Для комунікації він використовував анонімний месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Полювання на російських шпигунів - останні новини

2 травня 2023 року СБУ викрила ще одного поплічника агресора, який "наводив" російські ракети на Слов’янськ. Зловмисник намагався виявити місця тимчасового базування та переміщення підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, які задіяні на Бахмутському напрямку.

Водночас до 15 років за ґратами засуджено подружжя зрадників з Донеччини, які передавали росіянам дані про розташування українських військ. Влітку вони дистанційно вийшли на заступника командира російського батальйону "Спарта", який брав участь у бойових діях на східному фронті. У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України. Відтоді "полювали" на склади боєприпасів ЗСУ.

Також СБУ спіймала "мисливця" за HIMARS, який раніше працював у прокуратурі. Зрадник також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Всього, за словами глави СБУ Василя Малюка, у 2022 році СБУ розслідувала більше 2,6 тисяч справ щодо колаборантів. Понад 300 з них було передано до суду.

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