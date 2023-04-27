Чоловік та дружина збирали інформацію про українських військових, насамперед вони намагались розшукати склади із зброєю та боєприпасами ЗСУ.

До 15 років за ґратами засуджено подружжя зрадників з Донеччини, які передавали росіянам дані про розташування українських військ.

Як повідомляє Служба безпеки України, зібрано беззаперечні докази їх вини у передачі окупантам розвідданих про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Зазначається, що зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр, при цьому чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР".

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"Обох ворожих поплічників було затримано у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Влітку минулого року вони дистанційно вийшли на заступника командира російського розвідувального батальйону "Спарта", який брав участь у бойових діях на східному фронті. У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

За вказівкою агресора чоловік та дружина збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення Сил оборони у прифронтовій лінії, насамперед вони намагались розшукати склади із зброєю та боєприпасами українських військ.

За даними СБУ, отримані відомості російські агенти передавали окупантам через мережу "зв'язкових" воєнної розвідки РФ на захопленій частині Донецької області, а для комунікації використовували закриті чати в месенджерах.

"На підставі зібраних доказів суд визнав обох поплічників агресора винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)... Суд призначив їм по 15 років тюрми", - зазначили у відомстві.

Вироки колаборантам і зрадникам

Як повідомляв УНІАН, раніше Рівненський міський суд заочно виніс вирок жителю Луганщини, який навесні 2022 року після окупації міста Старобільськ пішов на добровільну співпрацю з російськими окупантами й обійняв посаду в незаконних органах влади на захоплених територіях.

А в Полтаві по 15 років ув'язнення отримали два бойовики "ДНР", котрі в лютому 2022 року добровільно вступили до "народної міліції ДНР".

Окрім цього, житель Запоріжжя визнаний винним в участі у терористичній організації - він вступив до лав терористичного батальйону "Восток", що підпорядкований організації "ДНР". Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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