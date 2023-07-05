На нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися п'ять ємностей із паливом, стався розлив.

У середу, 5 липня, потужний вибух пролунав у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Після вибуху почалася потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Відео загоряння публікують в Telegram-каналах.

Пожежа трапилась на Червоногвардійській нафтобазі. Там нібито трапився розлив нафтопродуктів. Окупаційна влада повідомляє, що, окрім пожежі на нафтобазі, у житловому районі "селище Крупської" частково відсутнє електропостачання.

"На нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися п'ять ємностей із паливом, стався розлив. Вогонь із палаючих ємностей перейшов на дерева, що стоять поблизу", - пишуть Telegram-канали.

Вибухи на окупованих територіях - останні новини

4 липня Стратком ЗСУ підтвердив знищення українськими силами великого складу з боєприпасами російських окупантів у Макіївці близько 21:00 за місцевим часом. Опубліковані свідками численні відео засвідчили, що ЗСУ влучили точно по військовому об'єкту загарбників з подальшою вторинною детонацією та масштабною пожежою.

Z-пабліки повідомляли про "приліт" по тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області. За попередніми даними, "прилетіло" по залізничних коліях, які загарбники використовують для постачання боєприпасів і техніки на фронт. У мережі з'явилося відео з місця атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: