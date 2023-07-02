Керівник ГУР МО Кирило Буданов тонко потролив російських пропагандистів, які поширювали "вкиди" про нібито його поранення та смерть.
На запитання кореспондентки "Суспільного", як він пережив свою "загибель", Буданов відповів: "Нормально".
Потім голова розвідки додав, що логіки у таких фейках шукати не треба. "Ну, де можна знайти логіку... Немає логіки у діяннях алкоголіка. А тут іще наркомани... то що скажеш", - сказав Буданов.
Російська ІПСО про смерть Буданова - головне
На початку червня, що збіглося з початком українського контрнаступу, російські пропагандисти поширили новий фейк про нібито загибель керівника ГУР Кирила Буданова. Потім стверджувалося, ніби Буданов не загинув, а отримав серйозні поранення унаслідок російського ракетного обстрілу.
Росіян не зупинило й те, що живий Буданов згодом з'явився у нових інтерв'ю західним ЗМІ, а також на фото користувачів. До прикладу, зрадник України Ілля Кива заявив, що ті інтерв'ю брали у "голограми" Буданова, а сам очільник військової розвідки буцімто давно мертвий.
При цьому у ГУР раніше підтвердили спробу росіян завдати удару по будівлі відомства у Києві. Проте ніхто з присутніх на той момент не постраждав.
Останні кілька місяців російська ІПСО зосереджена довкола створення фейків про загибель українських військових високопосадовців, в тому числі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, таким чином ворог "промацує" настрої українців щодо появи такої інформації, а ще це може цілком бути фальстартом противника і викриває його реальні наміри "усунути з поля бою" топ-військових.