Останні кілька місяців російська ІПСО зосереджена довкола створення фейків про загибель українських військових високопосадовців.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов тонко потролив російських пропагандистів, які поширювали "вкиди" про нібито його поранення та смерть.

На запитання кореспондентки "Суспільного", як він пережив свою "загибель", Буданов відповів: "Нормально".

Потім голова розвідки додав, що логіки у таких фейках шукати не треба. "Ну, де можна знайти логіку... Немає логіки у діяннях алкоголіка. А тут іще наркомани... то що скажеш", - сказав Буданов.

Російська ІПСО про смерть Буданова - головне

На початку червня, що збіглося з початком українського контрнаступу, російські пропагандисти поширили новий фейк про нібито загибель керівника ГУР Кирила Буданова. Потім стверджувалося, ніби Буданов не загинув, а отримав серйозні поранення унаслідок російського ракетного обстрілу.

Росіян не зупинило й те, що живий Буданов згодом з'явився у нових інтерв'ю західним ЗМІ, а також на фото користувачів. До прикладу, зрадник України Ілля Кива заявив, що ті інтерв'ю брали у "голограми" Буданова, а сам очільник військової розвідки буцімто давно мертвий.

При цьому у ГУР раніше підтвердили спробу росіян завдати удару по будівлі відомства у Києві. Проте ніхто з присутніх на той момент не постраждав.

Останні кілька місяців російська ІПСО зосереджена довкола створення фейків про загибель українських військових високопосадовців, в тому числі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, таким чином ворог "промацує" настрої українців щодо появи такої інформації, а ще це може цілком бути фальстартом противника і викриває його реальні наміри "усунути з поля бою" топ-військових.

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