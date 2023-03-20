Також в населеному пункті процвітає мародерство.

Російські загарбники продовжують примусову "евакуацію" мешканців тимчасово окупованих територій задля пропагандистських сюжетів й виправдовування депортації українців. При чому житло вивезених людей займають окупанти.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, росіяни вивезли частину мешканців тимчасово окупованих Олешок (Херсонська область) до Чаплинки в примусовому порядку. Окупанти зробили це нібито через "українські обстріли".

"Також в населеному пункті активно процвітає мародерство. Так і виглядає "російське звільнення", а саме заміщення собою місцевих й грабіж останніх. Водночас мешканців Олешок, які потрапили під "евакуацію", вивезли в інше місто, де їм без засобів для існування не залишиться іншого виходу, ніж отримання паспорта ворога для отримання виплат в 10 тис. рублів", – йдеться в повідомленні.

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Ситуація на окупованій Херсонщині

За даними Генерального штабу ЗСУ, на захоплених територіях Херсонської області російські окупанти погрозами змушують людей отримувати російський паспорт. За відсутність документа людей залякують каральними діями.

Водночас окупанти планують завезти на Херсонщину вчителів та лікарів. Більшість населення виїхала з окупації, проте персоналу в лікарнях на захоплених ворогом територіях не вистачає.

Крім того, на окупованій території Херсонщини нещодавно ліквідували зрадника Сергія Москаленка, який організовував катівні. Він був жителем Нової Каховки.

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