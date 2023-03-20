За даними ЗМІ, автомобіль колаборанта було підірвано 17 березня.

Днями на тимчасово окупованій території було ліквідовано зрадника України Сергія Москаленка, який був організатором катівень на Херсонщині.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, зрадник, 1978 року народження, був жителем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми.

"Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури", - сказано в повідомленні.

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Видання "Нова Каховка. Сіtу" раніше повідомило, що автомобіль колаборанта було підірвано 17 березня ввечері після того, як він від’їхав від будівлі селищної ради Ювілейного Херсонського району.

Також зазначається, що у вересні 2022 року Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила Москаленку про підозру в колабораційній діяльності - добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК).

За даними видання, загибель Москаленка вказує на глибокі внутрішні конфлікти між місцевими колаборантами та представниками окупаційних адміністрацій. Зокрема, серед претензій до Москаленка були звинувачення у привласненні награбованого у місцевих жителів без згоди "вищого керівництва".

Ліквідація колаборантів

Як повідомляв УНІАН, 14 березня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя у районі вулиці Героїв України пролунав потужний вибух. Був підірваний автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, який належить власнику місцевої транспортної компанії, зраднику України Івану Ткачу. Його доставили в лікарню, але не врятували - він гигнув від отриманих травм.

13 березня російські ЗМІ вдруге заявили, що на так званого "заступника голови вца" окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталія Гура скоїли замах. Він нібито перебуває в лікарні.

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