Днями на тимчасово окупованій території було ліквідовано зрадника України Сергія Москаленка, який був організатором катівень на Херсонщині.
Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, зрадник, 1978 року народження, був жителем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми.
"Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури", - сказано в повідомленні.
Видання "Нова Каховка. Сіtу" раніше повідомило, що автомобіль колаборанта було підірвано 17 березня ввечері після того, як він від’їхав від будівлі селищної ради Ювілейного Херсонського району.
Також зазначається, що у вересні 2022 року Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила Москаленку про підозру в колабораційній діяльності - добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК).
За даними видання, загибель Москаленка вказує на глибокі внутрішні конфлікти між місцевими колаборантами та представниками окупаційних адміністрацій. Зокрема, серед претензій до Москаленка були звинувачення у привласненні награбованого у місцевих жителів без згоди "вищого керівництва".
Ліквідація колаборантів
Як повідомляв УНІАН, 14 березня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя у районі вулиці Героїв України пролунав потужний вибух. Був підірваний автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, який належить власнику місцевої транспортної компанії, зраднику України Івану Ткачу. Його доставили в лікарню, але не врятували - він гигнув від отриманих травм.
13 березня російські ЗМІ вдруге заявили, що на так званого "заступника голови вца" окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталія Гура скоїли замах. Він нібито перебуває в лікарні.