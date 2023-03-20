Окупанти погрожують незаконним позбавленням волі та насильницькими діями.

На окупованій частині Херсонської області росіяни погрожують місцевому населенню. Загарбники змушують отрмивати російський паспорт.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, росіяни залякують жителів області каральними діями через відсутність російського паспорта.

"На блокпостах тимчасово окупованої території Херсонщини росіяни погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Херсонській області - остання інформація

20 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти продовжують примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, жителів Скадовська та Каланчака змушували прискорити отримання російських паспортів, погрожуючи конфіскацією майна.

Крім того, у селі Стрілкове так звана місцева "влада" готує розпорядження про примусове відчуження будинків українців, які евакуювалися, щоб заселити туди російських військових.

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