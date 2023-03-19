Окупанти продовжують завозити свій персонал на захоплені території України / facebook.com_GeneralStaff.ua

Російські загарбники продовжують звозити на тимчасово окуповані території України свій персонал. Ворог планує привезти на захоплені території нову партію лікарів та педагогів.

"Так, окупанти планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 гастролерів, з яких 125 лікарів й 125 медсестер. Також ворог планує завезти нову партію педагогів на Херсонщину, де місцеві гауляйтери пожалілись на дефіцит", – повідомили в Центрі національного спротиву. 

Зазначається, що це добре демонструє рівень підтримки окупантів з боку місцевого населення. У регіоні стало менше лікарень й шкіл після виїзду більшості населення, однак персоналу, який погодився на співпрацю з ворогом, все одно не вистачає.

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Ситуація на окупованих територіях України

На тимчасово окупованій частині Запорізької області російські окупанти захопили школу та використовують її як польовий шпиталь. Як зазначили в Генштабі ЗСУ, так окупанти намагаються скоротити термін повернення поранених військових до строю. 

Крім того, росіяни продовжують мародерити на захоплених територіях. Так, на Херсонщині ворог краде в цивільних мешканців причепи, скутери, човни та автівки.

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