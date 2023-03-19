Ворог має намір завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Російські загарбники продовжують звозити на тимчасово окуповані території України свій персонал. Ворог планує привезти на захоплені території нову партію лікарів та педагогів.

"Так, окупанти планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 гастролерів, з яких 125 лікарів й 125 медсестер. Також ворог планує завезти нову партію педагогів на Херсонщину, де місцеві гауляйтери пожалілись на дефіцит", – повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що це добре демонструє рівень підтримки окупантів з боку місцевого населення. У регіоні стало менше лікарень й шкіл після виїзду більшості населення, однак персоналу, який погодився на співпрацю з ворогом, все одно не вистачає.

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Ситуація на окупованих територіях України

На тимчасово окупованій частині Запорізької області російські окупанти захопили школу та використовують її як польовий шпиталь. Як зазначили в Генштабі ЗСУ, так окупанти намагаються скоротити термін повернення поранених військових до строю.

Крім того, росіяни продовжують мародерити на захоплених територіях. Так, на Херсонщині ворог краде в цивільних мешканців причепи, скутери, човни та автівки.

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