Російські загарбники продовжують звозити на тимчасово окуповані території України свій персонал. Ворог планує привезти на захоплені території нову партію лікарів та педагогів.
"Так, окупанти планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 гастролерів, з яких 125 лікарів й 125 медсестер. Також ворог планує завезти нову партію педагогів на Херсонщину, де місцеві гауляйтери пожалілись на дефіцит", – повідомили в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що це добре демонструє рівень підтримки окупантів з боку місцевого населення. У регіоні стало менше лікарень й шкіл після виїзду більшості населення, однак персоналу, який погодився на співпрацю з ворогом, все одно не вистачає.
Ситуація на окупованих територіях України
На тимчасово окупованій частині Запорізької області російські окупанти захопили школу та використовують її як польовий шпиталь. Як зазначили в Генштабі ЗСУ, так окупанти намагаються скоротити термін повернення поранених військових до строю.
Крім того, росіяни продовжують мародерити на захоплених територіях. Так, на Херсонщині ворог краде в цивільних мешканців причепи, скутери, човни та автівки.
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