Під час перерв російські загарбники примушують дітей вчити та співати російський гімн.

У тимчасово окупованому Генічеському районі Херсонської області російські загарбники змушують дітей та їх батьків залишатись після уроків, щоб вивчати російську конституцію та історію. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У населеному пункті Стрілкове Геніческого району тимчасово зайнятої території Херсонської області, в місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної так званої "влади" змушують учнів і батьків залишатися після занять та вивчати конституцію та законодавчі акти Російської Федерації, а також ворожу історію та літературу", – йдеться у зведенні Генштабу.

Крім того, під час перерв окупанти примушують дітей вчити та співати російський гімн.

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Ситуація на Херсонщині

6 березня 2023 року стало відомо, що на Херсонщині знищили ворожу ДРГ. Окупанти пересувалися на трьох моторних човнах. Ворожих диверсантів помітили біля Великого Потьомкінського острова.

Крім того, після звільнення правобережжя Херсонської області окупаційні війська продовжують обстрілювати деокуповані землі з лівого берега Дніпра. Днями росіяни вдарили по селу Понятівка, внаслідок чого загинули троє людей.

Ворог продовжує тероризувати місцеве населення на окупованих територіях області. Відомо, що в одному з сіл на Херсонщині в невідомому напрямку вивезли біля 200 людей, а у їхні будинки заселили окупантів.

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