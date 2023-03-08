На окупованих територіях України росіяни також практикують перепродаж викрадених авто.

Російські окупанти продовжують активно мародерити на тимчасово окупованих територіях. У мешканців Скадовська Херсонської області росіяни викрадають автомобілі.

"Так, окупанти пограбували гаражні корпоративи в Скадовському районі. Росіяни обходять помешкання й вилучають авто прямо під час "перевірки" нібито на потреби армії РФ", – повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на окупованих територіях України росіяни також практикують перепродаж викрадених авто. Для цього на машинах перебивають номерні знаки, після чого транспорт відганяють до Росії.

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Ситуація на окупованих територіях України

8 березня 2023 року в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунали потужні вибухи. Повідомляється, що одразу після цього над містом здійнявся густий дим.

Днем раніше вибухи було чути і в окупованому Мелітополі. "Бавовна", як стверджується, сталася на базі російських окупаційних сил.

Водночас у Маріуполі Донецької області окупанти продовжують зносити зруйновані ними ж будинки, аби приховати сліди своїх злочинів. Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що під час знесення одного із них до будівельного сміття росіяни відправили 130 тіл загиблих маріупольців.

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