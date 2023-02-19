У соцмережах містяни діляться кадрами величезного стовпа чорного диму над захопленою базою відпочинку.

В окупованому Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, яку росіяни використовують як військовий шпиталь. Про це повідомляє у Фейсбук прес-служба міськради.

Згідно зі свідченнями очевидців, пожежа сталася на базі відпочинку "Райський куточок". Стовп чорного диму було видно здалеку.

"За попередньою інформацією нам відомо, що саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь", – повідомили в міськраді.

Самі окупанти запевняють, що сталася пожежа в ресторані - замкнуло проводку. Стверджується, що під час пожежі ніхто не постраждав.

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Російські "воєнкори" поділилися унікальними кадрами знищення російського ЗРК С-300 у Чаплинці Херсонської області. Пропагандист показав стовп диму за кілометр від своєї позиції зі словами: "Будь ласка, елементарна історія, яка називається "приліт".

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