Вони звозять збіжжя до місцевого ангару.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти відбирають зерно у місцевих фермерів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

"У населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що росіяни під виглядом купівлі по дуже занижених цінах насправді просто конфіскують зернові у аграріїв.

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Як РФ краде українське зерно

Окупанти систематично вивозять до РФ крадене українське зерно з територій, які їм вдалося захрпити. Влітку росіяни крали зерно і переправляли його в анексований Крим, а звідти продовжували вивозити кораблями. Так, у жовтні 2022 року видання Financial Times викрило тіньову схему торгвлі українським зерном.

А в грудні 2022 року стало відомо, що Росія вкрала в України пшениці мінімум на $1 млрд.