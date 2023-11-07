За "прогул" таких занять батьків викликають до школи і погрожують позбавити батьківських прав.

Російські окупанти залучають українських дітей на тимчасово окупованих територіях "до співпраці з ворожою армією". Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, дітей змушують плести маскувальні сітки для загарбників. Крім того, вони виготовляють окопні свічки.

"За прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав. Зауважимо, що російські школи на тимчасово окупованих територіях мають суто пропагандистську мету і є інструментом знищення цілого покоління українців в межах політики геноциду, який проводить ворог", – наголосили в ЦНС.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

Російські загарбники викрадають тварин з херсонського заповідника "Асканія-Нова". Їх окупанти незаконно перевозять до краснодарського "Сафарі-парку". На території самого заповідника раніше були помічені російські військові.

Тим часом росіяни проводжують політику примусової паспортизації населення на окупованих територіях. Так, людям, які не мають "паспортів РФ", погрожують звільненням з роботи як "іноземців".

Крім того, "Радіо Свобода" пише, що росіяни перетворюють окупований Донбас на сміттєзвалище. Через масову мобілізацію населення вивозити сміття нема кому. Ба більше, в деяких тимчасово окупованих містах Донеччини та Луганщини через це спостерігається нашестя щурів.

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