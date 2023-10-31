Тарас Калинець
Стало відомо, хто організовував "вибори" та пішов у "депутати" на окупованій Луганщині / фото ua.depositphotos.com

Операція "підстава": як Росія використовує українських колаборантів на окупованих територіях

18:20, 31.10.2023
6 хв.

Росія усіляко намагається легітимізувати окупацію українських територій. Один з інструментів – "вибори" в окупованих містах, містечках та селах, з впевненою перемогою на них… путінської "Єдиної Росії". На жаль, відбувається цей фарс з допомогою українських колаборантів.

З 8 по 10 вересня на тимчасово окупованій території України відбувалися так звані вибори. На жаль, є всі підстави вважати, що "свято народного волевиявлення" не обійшлося без допомоги осіб, які мають і український паспорт. Причому, часом такі особи не лише "підраховували голоси" чи підписували "виборчу документацію", а й самі йшли у "законодавці регіону". УНІАН вдалося отримати перелік осіб, які погодилися "організовувати вибори" та пішли у "депутати" від головної російської партії "Єдина Росія" в частині окупованої Луганській області.

Безробітні "рахівники" та "парашутисти"

Організовувати місцеві вибори в окупованому та знищеному Рубіжному окупанти довірили місцевим чиновникам та безробітним. Половина членів тутешнього "тервиборчкому" є чиновниками в окупаційній адміністрації. Водночас інша половина – безробітні.

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У Первомайську, на превеликий жаль, організовувати "вибори", ймовірно, допомагала молодь. Наймолодшому члену місцевого "тервиборчкому" не виповнилося і тридцяти років. На відміну від Рубіжного, "виборчу комісію" у Первомайську було укомплектовано виключно за рахунок так званих місцевих чиновників.

Що ж до тих, хто безпосередньо начебто рахував голоси, тобто членів виборчих комісій, то зокрема у Первомайську допомагати окупантам погодилися пенсіонери, прибиральники й місцеві чиновники. Доповнювали перелік членів "ДВК" безробітні. Втім, зустрічалися й вчителі російської мови.

Ставку на місцевих "чиновників" окупанти зробили і при формуванні тервибирчкому Ленінського району Луганської області. Їм компанію склала лаборантка "Луганського державного університету ім. Даля" та пенсіонерка Ольга Будагьянц.

За можливості, ставку робили на перевірених кадрів, які не підведуть і "порахують" як треба. У ДВК №71 міста Луганська працював такий собі Володимир Кузнецов 1963 року народження, який до цього тричі був простим "членом виборчої комісії", а цього разу дослужився до статусу "Голова ДВК". Заступниця Кузнецова Михайлюк-Пилипова Галина Миколаївна до цього була тричі у "керівництві ДВК".

Заступниця Кузнецова – Михайлюк-Пилипова Галина Миколаївна / скріншот

Цікаво, що поза межами ДВК Кузнецов та його "заступниця" теж є колегами. Вони працюють чи то служать на керівних посадах у "Луганському драматичному театрі імені П. Луспекаєва" – на посадах директора та заступника директора, відповідно.

Фото ДВК 71 31 жовтня 2023
Фото ДВК 71 31 жовтня 2023
Фото ДВК 71 31 жовтня 2023
Фото ДВК 71 31 жовтня 2023
Фото ДВК 71 31 жовтня 2023

В "депутати" – сім’ями

А що ж з кандидатами у так звані місцеві органи влади? Претендентів на мандати від головної російської партії "Єдина Росія" на Луганщині відбирали переважно серед осіб, які народилися в Україні. Наприклад, з 38 претендентів на  місце депутата так званої міськради Лисичанська понад три десятки – переважна більшість – українці з Луганщини.

Серед них, зокрема, керівниця міжрайонного управління експлуатації Наталя Ащуйко. Або ще один кандидат – Кирило Скорий (1997 року народження), який служив у Збройних силах України, а після відставки вирішив стріляти в колишній бойових побратимів. Кортіло балотуватися у місцеві "депутати" також пенсіонерам та безробітним, або різноробочим.

Фото Лисичанськ кандидати від ЄР 31 жовтня 2023
Фото Лисичанськ кандидати від ЄР 31 жовтня 2023
Фото Лисичанськ кандидати від ЄР 31 жовтня 2023
Фото Лисичанськ кандидати від ЄР 31 жовтня 2023
Фото Лисичанськ кандидати від ЄР 31 жовтня 2023
Фото Лисичанськ кандидати від ЄР 31 жовтня 2023

У Білокуракінському районі Луганщині взагалі вийшов депутатський сімейний підряд. Серед претендентів на "мандат" від "єдиноросів" були Курочка Юлія Сергіївна та Курочка Віталій Сергійович. До походу в "депутати" Юлія Курочка була "керівником відділу" у так званій адміністрації Білокуракінського району. А її родич був директором юнацької спортивної школи. Окрім них тут свої сили пробували, зокрема, ветеринар та низка директорів шкіл і приватних підприємців.

Фото Білокуракінський р-н 31 жовтня 2023
Фото Білокуракінський р-н 31 жовтня 2023
Фото Білокуракінський р-н 31 жовтня 2023
Фото Білокуракінський р-н 31 жовтня 2023

Сімейний "депутатський" підряд трапився і в окупованому Перевальську. Тут у так звані депутати пішов звукооператор Сергій Гуляєнко та його дружина Олена, яка працює завідуючою в тому ж будинку культури, що й чоловік.

Доповнюють портрет колаборантів претенденти на депутатське крісло в іншому, захопленому російськими окупантами, Сватівському районі. Тут за мандат від "Єдиної Росії", серед інших билися головний лікар психіатричної лікарні Микола Чайка, а також редактор невідомих ЗМІ Сергій Кривонос,  директори місцевих шкіл та ринку. Переважна більшість з 30 кандидатів в депутати ради Сватівського муніципального округу народилися в Україні. Винятки - Валерій Чесних, який походить з угорського міста Сольнок, та Валерій Баєв з міста Полоцьк Вітебської області (Білорусь).

Фото Сватівський 31 жовтня 2023
Фото Сватівський 31 жовтня 2023
Фото Сватівський 31 жовтня 2023
Фото Сватівський 31 жовтня 2023
Фото Сватівський 31 жовтня 2023
Фото Сватівський 31 жовтня 2023

Єдина робота

Як вже згадувалось вище, для декого з кандидатів-"єдиноросів" "похід в депутати" взагалі був чи не єдиним шансом знайти собі роботу. Наприклад, у списках до ради "Слов’яносербського муніципального округу "ЛНР"" знаходимо безробітну Марину Белікову. Але вона хоча б місцева. Натомість сюди ж за "депутатським значком" десантувалися з Росії Юрій Шрамко, який народився на Алтаї, та Олександр Чичкан з міста Норильськ Краснодарського краю.

І яка ж "місцева Рада" без людей зі зброєю? У "депутати" від "єдиноросів" пішов Євген Давидов, який вже у 33 роки став капітаном у відставці.

Фото Словʼяносербськ 31 жовтня 2023
Фото Словʼяносербськ 31 жовтня 2023
Фото Словʼяносербськ 31 жовтня 2023
Фото Словʼяносербськ 31 жовтня 2023

Юні колаборанти

Не обійшла колабораційна зараза і доволі молодих, народжених в незалежній Україні. Так, кандидаткою у "місцеві депутати" у Троїцькому від "єдиноросів" стала Валерія Кривохата. Народжена у 2000 році в Україні, у 2023 році вона отримала російський паспорт і вже за кілька місяців після цього їй закортіло  піти в так звані депутати у Троїцькому муніципальному окрузі.

Фото Троїцький 31 жовтня 2023
Фото Троїцький 31 жовтня 2023
Фото Троїцький 31 жовтня 2023
Фото Троїцький 31 жовтня 2023
Фото Троїцький 31 жовтня 2023

Проте наймолодшими "кандидатками" у депутати від "єдиноросів" на Луганщині стала студентка Аліна Шавло, якій тільки у цьому році виповниться двадцять, та її одногодка, секретар приватного нотаріуса Анастасія Єфанова, якій закортіло у псевдодепутати так званої місцевої ради у тимчасово окупованій Кадіївці.

Фото Стаханов 31 жовтня 2023
Фото Стаханов 31 жовтня 2023
Фото Стаханов 31 жовтня 2023
Фото Стаханов 31 жовтня 2023
Фото Стаханов 31 жовтня 2023
Фото Стаханов 31 жовтня 2023
Фото Стаханов 31 жовтня 2023

Цікаво, що усі ці списки осіб, які брали участь в організації "виборів" на окупованій росіянами Луганщині та йшли у "депутати" від російської партії, був злитий кураторами з РФ на закритих ресурсах. І – очевидно – потрапив до рук українських кіберспеціалістів та спецслужб.

Тож про майбутніх потенційних колаборантів на окупованих територіях варто пам’ятати, що вони – не більше, ніж видатковий матеріал для росіян.

Тарас Калинець

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