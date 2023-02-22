У бійця не витримало серце.

Помер командир 1-го батальйону полку "Азов" і захисник "Азовсталі" Олег Мудрак. Боєць відбув півроку російського полону.

Про загибель захисника повідомив в Instagram його племінник Данило. "Мудрак Олег Васильович - майор, герой, стальний чоловік, мій дядько, мій брат, моя опора, моя гордість, мій маяк і приклад характеру! Я впевнений, що у свою дорогу він вирушив не боячись, у супроводі неймовірно красивих Валькірій і того ж дня потрапив в ту залу, де побачив своїх друзів, які чекали його з усіма почестями! До зустрічі, рідний! Сухар - на щиті!" - написав Данило.

Про обставини смерті Мудрака його племінник не повідомляє. Водночас дружина командира "Азову" "Редіса" Катерина Прокопенко поширила в сторіз Instagram повідомлення, що у бійця не витримало серце.

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"У військового, який пройшов пекло, зупинилося серце. Наслідки полону і тортур. Не хочу думати про те, що нас очікує попереду, але ми обов’язково помстимося", - йдеться у дописі Прокопенко.

Фото Мудрака до і після полону ще у серпні опублікував на своїй сторінці у Twitter журналіст Станіслав Асєєв. Після цього кадри змарнілого військового облетіли усі соцмережі як свідчення нелюдського поводження окупантів з полоненими.

Олег Мудрак потрапив до російського полону в травні 2022 року – разом з іншими оборонцями Маріуполя – захисниками "Азовсталі".

Обмін полоненими - доля захисників "Азовсталі"

Російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу "Азовсталь". 29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники, серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

Відтоді захисники "Азовсталі" регулярно потрапляють у списки на обмін. Найбільший обмін оборонців Маріуполя відбувся у вересні 2022 року. Тоді 200 воїнів, зокрема командирів, обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука.

Станом на січень 2023 року у російському полоні перебувало близько двох тисяч оборонців "Азовсталі". 16 лютого Україна повернула з полону ще 100 військових і одну цивільну особу. Вказується, що 94 захисники обороняли Маріуполь, а 64 з них билися на Азовсталі.

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