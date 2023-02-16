Також з російської неволі повернувся і один цивільний.

Україна повернула з полону 100 військових і одну цивільну особу. Як повідомляє голова ОП Андрій Єрмак, 94 воїна захищали Маріуполь, а 64 з них билися на Азовсталі.

"Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Їх так довго чекали рідні", - йдеться в повідомленні Єрмака в Telegram.

Голова ОП зауважив, що велика кількість звільнених героїв отримала поранення різного типу тяжкості. Також Єрмак додав, що відповідні організації продовжують працювати над поверненням решти військовополонених з російської неволі.

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Як повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації, обмін відбувся у форматі 101 на 101. Російська сторона отримала 101-го військовослужбовця, яких літаком відправили до Москви.

Окрім цього, російське Міноборони виступило з різкою заявою щодо стану полонених окупантів:

"У результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 101 російського військовослужбовця, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека. Всім звільненим надається необхідна медична та психологічна допомога", - йдеться у повідомленні РФ.