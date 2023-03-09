Він був начальником Східного територіального управління Національної гвардії України.

Президент Володимир Зеленський призначив заступника командувача Національної гвардії України. Ним став генерал-майор Олег Сахон.

Відповідний указ глави держави №143/2023 від 9 березня опубліковано на сайті президента.

"Призначити Сахона Олега Олександровича заступником командувача Національної гвардії України", – йдеться у документі.

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Олег Сахон: що про нього відомо

Олег Сахон був начальником Східного територіального управління Національної гвардії України. У 2020 році йому було присвоєно звання генерал-майора.

У 2017 році разом з СБУ та силами контрдиверсійної боротьби Сахон брав участь у проведенні спеціальної операції на Луганщині. Вона відбулася в районі населених пунктів Новозванівка та Троїцьке. Тоді нацгвардійці затримали 28 осіб, причетних до незаконних збройних формувань. Під час операції двоє бойовиків чинили опір, їх було знищено.

У 2022 році після російського вторгнення Сахон брав участь в обороні Харкова.

Сахон також відзначений декількома державними нагородами: медаллю За бездоганну службу ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Останні кадрові рішення в Україні

6 березня відбулася низка кадрових змін у Службі безпеки України. Указом президента були звільнені очільники регіональних управлінь СБУ в Запорізькій та Сумській областях. Також було звільнено заступника голови СБУ Олександра Якушева.

На початку березня було змінено очільника Херсонської міської військової адміністрації. На цю посаду призначили Романа Мрочка.

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