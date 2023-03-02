Галину Лугову звільнено з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації .

Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Херсонської міської військової адміністрації.

Як повідомляється на сайті президента України, відповідно до розпорядження президента України №29/2023-рп, Галину Лугову звільнено з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.

Іншим розпорядженням (№30/2023-рп) на цю посаду призначено Романа Мрочка.

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Лугова була призначена на посаду начальника Херсонської міської військової адміністрації 21 вересня 2022 року.

За попередніми даними, Роман Мрочко раніше займав посаду заступника військового прокурора Південного регіону України.

24 січня президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій. Було звільнено Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОВА, Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОВА, Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОВА, Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОДА.

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