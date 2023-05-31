Майже тисячу українських дітей Росія скалічила.

Росія з початку повномасштабної війни вбила щонайменше 483 дитини в Україні, ще майже тисячу українських дітей Росія скалічила, заявив президент Володимир Зеленський під час конференції до Міжнародного дня захисту дітей.

"Російська агресія, терор вже 15 місяців нищать не просто будівлі. Вони нищать фундаментальні права людини та наших дітей. Право на безпечне середовище, довкілля, освіту, розвиток, охорону здоров’я, відпочинок, дозвілля. А найголовніше невід’ємне право дитини – право на життя. Право, яке Росія забрала у щонайменше 483 українських діточок. Це лише ті долі, про які ми знаємо з вами достеменно. Росія вбила 483 дитини щонайменше… Ще майже тисячу дітей Росія скалічила", – сказав глава держави.

В то же время, как сказал генеральный прокурор Андрей Костин во время обращения к участникам конференции, "уже одной прерванной детской жизни достаточно, чтобы требовать максимального наказания для тех, кто отдал преступные приказы начать эту кровавую, варварскую войну".

Генпрокурор добавил, что выдача Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой за насильственную депортацию украинских детей является "только для начала".

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"Совместно с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом и его командой в Украине и Гааге мы работаем над установлением всей командной вертикали – от непосредственных исполнителей до командиров российских войск, причастных к похищению наших детей. … Будем делать все возможное, чтобы таких ордеров было больше, и не только по делам, связанным с принудительной незаконной депортацией украинских детей. Мы работаем над несколькими направлениями", – заявил Костин.

Он сказал, что задача Украины – собрать доказательства и подготовить дела, которые Украина должна выиграть. В частности, подготовить юридическую базу.

Вбивства дітей в Україні під час війни - що повідомлялося

Сотні дітей в Україні були скалічені чи вбиті окупантами під час повномасштабної війни. Діти стають жертвами ракетних, артилерійських та авіаударів по Україні. Наприкінці березня в Україні було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з прифронтових міст для гарантування їхньої безпеки. У разі відмови батьків чи опікунів, їх будуть позбавляти відповідних прав.

Крім цього, діти стають жертвами страт на окупованих територіях. Російські окупанти неодноразово зізнавалися у вбивствах дітей в загарбаних населених пунктах. Зокрема, у березні полонений окупант розповів, як застрелив 12-річного хлопця. В квітні колишній "вагнерівець" Азамат Улдаров зізнався у вбивстві 40 дітей у підвалі багатоповерхівки в Бахмуті, але згодом відмовився від зізнань.

В квітні стало відомо, що ООН підтвердила інформацію про те, що від початку повномасштабної війни в Україні, розв'язаної Росією, в нашій країні загинули понад 500 дітей.

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