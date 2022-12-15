Прем'єр-міністр України сподівається, що у 2023 році ООН принаймні збереже обсяги цієї допомоги.

Організація Об'єднаних Націй цього року надала понад 4,5 мільярда доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на спільному брифінгу із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом у Києві.

"Цього року ООН спрямувала понад 4,5 млрд доларів для надання гуманітарної допомоги населенню України, що постраждало внаслідок агресії Російської Федерації, та українцям, які виїхали в інші країни", - сказав Шмигаль.

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Голова уряду зазначив, що Україна цінує таку підтримку. Він сподівається, що наступного року ООН щонайменше збереже ці обсяги допомоги. За словами прем'єра, сторони домовились про розвиток додаткових напрямків допомоги. Шмигаль підкреслив, що наразі завдання – пережити найскладніший в історії України зимовий сезон.

"На сьогодні 12 млн людей в Україні відчувають гостру нестачу електроенергії, або навіть повну нестачу електроенергії протягом кількох днів", - сказав прем'єр-міністр і додав, що уряд робить все можливе для подолання наслідків російських обстрілів для населення і економіки.

Шмигаль зазначив, що Україна потребує додаткової підтримки у негайному відновленні енергетичної інфраструктури. Також сьогодні були обговорені подальші спільні дії щодо недопущення погіршення гуманітарної ситуації.

Крім того, іншими пріоритетами залишаються надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, подальше облаштування прихистків для ВПО та створення умов для проживання взимку, реалізація програми пошкодженого через війну житла, надання гумдопомоги на територіях, які звільняються від окупації, та евакуйованому з місць бойових дій населенню.

Також прем'єр сказав, що окремо з заступником генсекретаря ООН торкнулися теми підтримки людей, які залишаються в зоні інтенсивних бойових дій, а також важливості підтримки та збереження малого і середнього бізнесу. Ще було обговорено критичні потреби у залученні спроможності ООН у сфері гуманітарного розмінування.

"Ми також закликали ООН до створення і розширення гуманітарних коридорів для надання надзвичайної допомоги в районах ведення інтенсивних бойових дій", - сказав Шмигаль.

Допомога Україні під час війни: останні новини

9 грудня стало відомо, що США виділять для України ще 275 мільйонів доларів. Президент Джо Байден затвердив новий пакет допомоги.

14 грудня повідомлялося, що Україна отримає близько 1,5 млрд євро допомоги в результаті візиту урядової команди до Франції. Крім того, Україна отримала останній транш у розмірі 500 млн євро в рамках виняткової, восьмої, програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

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