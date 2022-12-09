За його словами, зараз 17,7 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги.

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що в Україні надзвичайна ситуація з правами людини.

За словами Тюрка, зараз країна страждає не тільки від триваючих ракетних обстрілів з боку армії Російської Федерації, але і через зруйновану цивільну інфраструктуру, пише CNN.

"Є 17,7 мільйона людей, які потребують гуманітарної допомоги, у вас є 9,3 мільйона людей, які потребують їжі та засобів до існування. У вас близько 7,4 мільйона біженців, у вас 6,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб", - сказав комісар в ході прес-конференції в Женеві.

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Він нагадав, що внаслідок обстрілів значно постраждала енергетика, системи опалення та електромережі. Людям доводиться жити під час морозів без опалення та електрики.

"Є ці відключення електроенергії, тому ви можете собі уявити, що мільйони людей страждають від цього кожен день", - додав Фолькер Тюрк.

Ракетні обстріли України

Як відомо, армія Російської Федерації систематично атакує критичну інфраструктуру України. Для збереження балансу в енергосистемі в Україні застосовують планові та аварійні відключення електроенергії.

Під час восьмої атаки, 5 грудня, загарбники вдарили по енергетичним об'єктам у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

У Кремлі пояснювали удари "небажанням влади України йти на переговори" і "вирішувати проблему".

Сам російський диктатор Путін, коментуючи останній обстріл критично важливої інфраструктури, заявив, що Україна нібито "сама почала".

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що у РФ залишається озброєння ще на кілька таких атак.

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