За підсумками конференції "Солідарні з українським народом" було залучено 1 млрд євро, також підписано низку угод на понад 530 млн євро на розвиток цифрової сфери та швидку відбудову інфраструктури.

Україна отримає близько 1,5 млрд євро допомоги в результаті візиту урядової команди до Франції.

"Близько 1,5 млрд євро допомоги. Такі результати візиту урядової команди до Франції. За підсумками конференції "Солідарні з українським народом" було залучено 1 млрд євро. Частина з них — це обладнання, яке буде передано найближчим часом для відновлення енергоінфраструктури України. Також маємо низку угод на більш ніж 530 млн євро на розвиток цифрової сфери та швидку відбудову інфраструктури", - написав у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім цього, за словами Шмигаля, було узгоджено спільне бачення страхування воєнних ризиків для бізнесу, а також питання постачання Францією систем ППО.

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"Ключове питання — ядерна безпека. З головою МАГАТЕ Гроссі та президентом Макроном ми поступово рухаємося в цьому напрямку", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна залучила близько 1 млрд доларів за підсумками міжнародної конференції "Солідарність з українським народом", яка відбулася 13 грудня в Парижі.

Допомога Франції Україні - що відомо

Франція готує для України партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.

Раніше в Україну прибула реактивна система залпового вогню LRU з Франції.

Також президент Макрон обіцяв Україні сучасні системи ППО.