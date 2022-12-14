Кошти будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних витрат держбюджету.

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала останній транш у розмірі 500 млн євро в рамках виняткової, восьмої, програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Як повідомили у Міністерстві фінансів України, загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро.

"З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни та зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Спасибі колегам з ЄС за послідовну і системну підтримку України", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Кредитні кошти будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних витрат держбюджету і сприятимуть підтримці фінансової стабільності в Україні.

Також у Мінфіні нагадали, що перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до держбюджету України у листопаді 2022 року.

Війна в Україні та допомога ЄС:

У жовтні Україна і Європейський Союз підписали меморандум про виділення нашій країні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

10 грудня 2022 року Рада Євросоюзу досяг згоди щодо пакета фінансової допомоги для України на 2023 рік. Пропозицію Єврокомісії погодили через письмову процедуру і подадуть до Європарламенту на затвердження.

11 грудня керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні нової макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

Рішення було прийнято попри вето Угорщини, яка блокувала виділення Європейським Союзом пакета цієї допомоги для України.

Угорщина заблокувала виділення Євросоюзом пакету макрофінансової допомоги для України на суму 18 млрд євро. Після цього прем'єр Угорщини Віктор Орбан спробував переконати, що його країна не вдається до шантажу, хоч і заблокувала макрофінансову допомогу ЄС для України.

Згодом Угорщина зняла своє вето в обмін на певні привілеї.

12 грудня з'явилася інформація про те, що ЄС збільшить спецфонд, через який надається допомога Україні.

13 грудня всі країни Євросоюзу підтримали надання 18 мільярдів євро допомоги Україні.

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