Рішення щодо нового календаря прийматиме архієрейський собор.

У травні Православна церква України скличе архієрейський собор і розгляне питання про загальну календарну реформу.

Як повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря у Facebook, "є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію".

За словами митрополита, подібні реформи в минулому викликали проблеми там, де їх впроваджували "в одну мить", "згори", без підготовки та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до сприйняття нового.

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"Дотепер наша Церква діяла в дусі протилежному: поступовість, обмірковування всіх аргументів, надання альтернативи. Впевнений, що саме такий шлях – найкращий", - зазначив Зоря.

Крім того, митрополит нагадав, що громади вже можуть самостійно ухвалити рішення про перехід на новий календар за відповідною процедурою.

Перехід українських церков на новий календар

Сьогодні, 6 лютого, Архієрейський Синод Української Греко-Католицької церкви на 93-й сесії на початку місяця ухвалив рішення про перехід на новий стиль. Відтак нерухомі свята (такі, які щороку припадають на одне і те саме число місяця, приміром, Різдво) від 1 вересня 2023 року святкуватимуть за григоріанським, а не юліанським, як раніше, календарем.

Соціологічні опитування показали, що цього року більш як половина українців святкували Різдво 7 січня, дедалі більше людей починають святкувати виключно 25 грудня. Опитування в сервісі "Дія", яке стало наймасовішим (участь взяли понад 1,5 мільйона українців), показало, що майже 60% українців підтримують святкування Різдва 25 грудня.

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