Питання церковного календаря щораз гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами.

Голови Православної церкви України митрополит Епіфаній і Української греко-католицької церкви отець Святослав обговорили необхідність реформи церковного календаря.

Як повідомляється на сайті УГКЦ, голови церков домовилися створити робочу групу, котра займеться вивченням цього питання, яке "щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами".

"Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для Предстоятелів та Синодів обох Церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя", - йдеться в повідомленні.

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Різдво в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Православна Церква України дозволила парафіям самим обирати, коли святкувати Різдво. Священик ПЦУ Георгій Коваленко пояснив, що українська церква досі живе за юліанським календарем і також святкує 25 грудня, але це за старим стилем, а за новим стилем - це 7 січня.

Тим часом соціологи з'ясували, що цьогоріч більше половини українців святкуватимуть Різдво 7 січня. Але зросла кількість людей, які це робитимуть лише 25 грудня та тих, хто відзначає його в обидві дати. Також зазначається, за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%.

Проблема з датами святкування церковних свят постає через те, що в Україні християнські церкви живуть за двома календарями: Григоріанським (Римо-католицька церква) і Юліанським (Греко-католицька і Православна церкви). Юліанським календарем також користуються російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви. Через неточність цього календаря за сотні років Різдво "мігрувало" з 25 грудня на 7 січня, а до кінця цього століття зміститься ще на один день - 8 січня.

Своєю чергою, ПЦУ розглядало можливість переходу на Новоюліанський календар. Він по-іншому обчислює один день високосного року, тож мало чим відрізняється від Григоріанського.

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