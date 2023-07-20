Після дзвінка поліцейські вирушили шукати вибухівку.

В окупованому Криму обстежили Кримський міст через дзвінок російської пенсіонерки, яка "переживала" за його долю.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra. За їхніми даними, на мосту почали шукати вибухові пристрої після дзвінка 76-річної мешканки Тюмені Лідії К. Жінка сказала окупантам: "Чекайте нападу на Кримський міст з боку Кубані".

19 липня 12 поліцейських зі службовими собаками обстежили міст, проте нічого небезпечного не знайшли. Пенсінерка пояснювала свій дзвінок тим, що "переживає за долю мосту".

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Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, 8 жовтня на залізничній гілці Керченського мосту стався потужний вибух, що обрушив 250 метрів шосейного полотна, також згоріло сім цистерн вантажного поїзда. Рух на мосту повністю зупинили вперше з дня його запуску.

На початку травня в Російській Федерації заявили, що повністю відновили залізничний рух.

17 липня окупанти повідомили, що в районі 145-ї опори Кримського моста з боку Кубані сталася НП, в результаті якого були пошкоджені два прольоти.

В атаці звинуватили Україну - Національний антитерористичний комітет заявив, що близько 3:00 міст атакували "два українських безпілотних надводних апарати".

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