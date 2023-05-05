Сьогодні було відкрито рух по другому шляху.

У Росії заявили про повне відновлення залізничного руху по Кримському мосту після вибуху.

Віце-прем'єр Російської Федерації Марат Хуснуллін у своєму Telegram-каналі написав, що в п'ятницю, 5 травня, було відкрито рух по другому залізничному шляху моста. Автомобільну частину, за його словами, відкрили в лютому.

"Фахівці працювали цілодобово у дві зміни. Зробили заміну двох прогонових будівель, для яких було поставлено 524 тонни металоконструкцій. Була проведена складна операція з насування прольотів", - написав Хуснуллін.

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Вибух на Кримському мосту: що відомо

Нагадаємо, що 8 жовтня 2022 року в мережі з'явилися знімки пожежі на мосту. Пізніше стало відомо, що на залізничній гілці стався потужний вибух, частково обрушилися два автомобільних прольоти.

Російські ЗМІ писали про пошкодження 1,3 кілометра полотна. Окупаційна влада заявляла, що ремонт закінчать у липні 2023 року.

Путін назвав вибух на мосту "терактом", звинувативши в ньому українські спецслужби. В Україні свою причетність до організації вибуху заперечують.

10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України, повідомлялося про загибель 19 осіб, ще 105 отримали поранення. Путін назвав цю атаку відповіддю на "український теракт".

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