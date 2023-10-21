Особливі нашийники дозволяють прикордонникам стежити за рухом службових собак.

В Державній прикордонній службі України показали та розповіли, як тренують чотирилапих охоронців кордону за допомогою нашийників з навігатором.

Такі нашийники дозволяють прикордонникам визначити відстань, швидкість та напрямок руху службових собак на відстані до 15 км. І, відповідно, коригувати дії тварини під час підготовки до розшукової роботи, розповіли в ДПСУ.

"Такі комплекти ДПСУ отримала за сприяння ОБСЄ в рамках міжнародної допомоги", – зауважили прикордонники.

Кінологи прикордонної служби позитивно відгукуються про нові пристрої. "До комплекту входить пристрій, це GPS-навігатор, що дає можливість відслідковування їхнього руху, контролювати перебіг занять, враховувати помилки під час практичної частини, під час підготовки собак, що у подальшому дає великі результати в охороні державного кордону", – розповів Олег Ковальчук, кінолог ДПСУ.

Тварини-помічники в умовах війни - історії з різних куточків України

У Чернівцях пес з Харкова став "волонтером". Чотирилапий Бер цілими днями переносить пакунки з допомогою та працює у волонтерському центрі. У самом Харкові пес Байрактар живе і працює з пожежниками і на території частини.

А покинутий окупантами на Миколаївщині пес Макс тепер служить у лавах Нацгвардії України.

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