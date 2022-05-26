Службовий собака вже пройшов певну перепідготовку.

Службовий пес Макс, якого кинули напризволяще окупанти, пройшов перепідготовку і тепер служить у лавах Національної гвардії України.

Про це розповіли у прес-службі НГУ.

Близько місяця тому окупанти тікаючи забули про свого собаку. Блукаючи лісами декілька тижнів пес потрапив до одного із селищ Миколаївщини, де його прихистила сім’я небайдужих місцевих жителів.

"Одна із жінок відгодувала його та виходила. Він сильно схуд і змарнів. Після недовгої адаптації, люди зателефонували нам і запропонували забрати Макса служити Україні", - розповідає військовослужбовець з позивним Рідік, який є наставником Макса.

Наразі службовий собака вже пройшов певну перепідготовку. Раніше він розумів тільки коли до нього звертались російською. Тепер він вчить команди українською і знає їх майже досконало.

"В лавах Нацгвардії Макс вже приступив до своїх службових обов’язків. Основні задачі – перевірка громадян на блокпостах і пошук диверсантів. Собака цієї породи, а саме "бельгійська вівчарка", має дуже добру, майже ідеальну пам’ять. Надалі ми хочемо навчити його навичок пошуку вибухонебезпечних предметів та людей", - говорить кінолог.

Нацгвардійці зауважують, що це унікальний пес - він набагато більший, ніж зазвичай собаки його породи.

"Сьогодні Макс вже знайшов багато нових друзів серед нацгвардійців та разом з ними досить якісно справляється із поставленими завданнями – ловить рашистську нечисть та очищає від неї українську Землю. Але головніше, що відтепер він має справжню міцну військову родину", - акцентують в НГУ.

Як писав УНІАН, у Київському районі міста Харкова під час ліквідації пожежі пожежники врятували маленьке щеня із розбитого російськими обстрілами приватного домоволодіння. Врятований песик залишився із пожежниками і на території частини відразу став "своїм". Його назвали Байрактар.

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