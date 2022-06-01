Чотирилапий Бер цілими днями переносить пакунки з допомогою та працює у волонтерському центрі.

У Чернівцях пес з Харкова став "волонтером". Чотирилапий Бер цілими днями переносить пакунки з допомогою та працює у волонтерському центрі.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Собака допомогає розвантажувати фури, сортувати гуманітарку та заспокоює тих, хто тікав від обстрілів та рашистів. Бер приїхав до Чернівців разом зі своїм господарем з Харкова. Одразу ж пес почав "волонтерити".

Бельгійська вівчарка Бер стала собакою-переселенцем, у рідному Харкові пес бавився та вивчав нові команди, а тепер він не має часу на розваги. Чотирилапий допомогає з коробками, пакетами та сортуванням. А ще пес не забуває про обідню перерву, Бер ходить у спеціальну кімнату та отримує смаколики.

Зі складу собака носить гуманітарку до волонтерського штабу. У зубах Бер може носити навіть 5-кілограмові пакети. Господар чотирилапого "волонтера" розповідає, що у Харкові той також їм допомагав та носив сумки.

Ще у Бера є важливе завдання. Він заспокоює переселенців та підтримує усіх, хто сумує. Пес ніби відчуває, кому потрібна допомога. Після такого "волонтерства" собака сильно втомлюєься. Коли Бер приходить додому, він одразу лягає спати.

Господар мріє, щоб його пес став зіркою та знімався у кіно або рекламі. Проте це вже після перемоги України. Поки що чоловік та його собака готуються до інших завдань. Господар Бера планує поїхати з ним до МВС, аби пес там навчився служити.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що покинутий окупантами пес Макс тепер служить у лавах Нацгвардії України.

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