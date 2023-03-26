Вівчарка завжди була з українськими військовими на позиціях.

Військовослужбовець Державної прикордонної служби України врятував вівчарку, яка дістала поранення на фронті. Собака прийшов на позиції захисників на Донеччині, коли вони тільки почали їх облаштовувати, та допомагала військовим.

Як зазначили у ДПСУ, військові прихистили вівчарку та ділилися з нею своїми пайками. Проте справжнім та вірним другом собака став для прикордонника Олега, який обрав для вівчарки кличку Джесіка.

"Разом із Джесікою несли службу на позиціях. Завжди була поруч. Вона дуже вдячна і розумна собака. Попереджала про небезпеку і ховалася разом з бійцями під час обстрілів", – розповів Олег.

Разом вони більше місяця боронили Україну, проте одного разу прикордонники та Джесіка потрапили під ворожий обстріл. Через дим та вогонь собака втратив орієнтир та не зміг дістатися укриття.

"Бійці встигли потрапити у безпечне місце, а собака, на жаль, через дим та вогонь втратила орієнтир. Поранена, вона приповзла до укриття. Джесіка отримала осколкові поранення голови, шиї та лап. Олег самотужки її лікував", – розповіли у прес-службі.

Згодом прикордонник зміг вивезти чотирилапу, й тепер Джесіка у безпеці. Сьогодні вівчарка чудово почувається і стала вірним другом у родині військового, з яким її звела доля на передовій.

Війна в Україні: актуальні новини

Російські окупанти не припиняють обстрілів українських міст. Так, протягом дня, 25 березня 2023 року, ворог гатив по Сумщині. Обстрілів зазнали шість громад.

Крім того, росіяни атакували безпілотниками Нікопольщину Дніпропетровської області. Під ворожий вогонь потрапила, зокрема, Марганецька громада Нікопольського району.

Водночас українські прикордонники уразили позиції окупантів в різних районах Донецької області. Наші захисники знешкодили 11 загарбників.

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