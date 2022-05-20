Йому дали ім’я "Байрактар", але усі лагідно його кличуть "Бай".

У Київському районі міста Харкова під час ліквідації пожежі пожежники врятували маленьке щеня із розбитого російськими обстрілами приватного домоволодіння.

Врятований песик залишився із пожежниками і на території частини відразу став "своїм", розказали в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Йому дали ім’я "Байрактар", але усі лагідно його кличуть "Бай".

"Тепер Бай несе службу разом із своїми рятувальниками. Звання і форми Байрактар ще немає, але за свою службу отримує заробітну плату щодня у вигляді різних смаколиків. Особливо він полюбляє сосиски. А ще він любить гризти чоботи рятувальників", - розказали в ДСНС.

Позаштатний працівник пожежної частини за два місяці значно прибавив у рості та вазі.

За словами пожежників, кожного дня Бай вчиться працювати у пожежно-рятувальній частині.

"Поки що йому вдається добре охороняти довірений йому об’єкт. Коли бойовий караул оперативно виїжджає на місце події, песик ніби проводжає їх своїм гавканням і радо зустрічає, коли ті повертаються", - зазначили рятувальники.

Зазначимо, на території Харківської області досі ведуться активні бойові дії. Проте ЗСУ поступово відтісняють окупантів з Харківщини. Загалом на Харківському напрямку з 5 травня від російських окупантів звільнено вже 23 населених пункти.

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