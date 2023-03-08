Окупанти вирішили забрати з-під завалів лише цілі тіла. Понівечених вбитих викинули.

Окупанти продовжують замітати сліди своїх злочинів у Маріуполі. Як повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, під час знесення одного із будинків до будівельного сміття відправили 130 тіл загиблих.

У мікрорайоні Черемушкі росіяни знесли будинок на вулиці Новоросійська 17. Загалом у підвалі внаслідок обстрілів загинули 200 маріупольців.

"З підвалу дістали лише близько 70 тіл. Тільки ті, що були цілі. Все інше в будівельне сміття", - написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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Радник відзначив, що цього будинку а також сусідніх до нього уже немає.

"Цього дому (як і сусідніх) більше немає. Проте свідки залишились. Зло має бути покарано. Той, хто демонтує будинки має нести таку саму відповідальність, як вбивці-окупанти", - додав Андрющенко.

Поточна ситуація в Маріуполі: що відомо

Окупаційна адміністрація намагається зачистити місто від руїн, однак не встигає приховати всі свої злочини. Андрющенко показав, як виглядає один із центральних кварталів Маріуполя, котрий був практично знищений.

На початку березня Петро Андрющенко повідомив про те, що росіяни почали рити окопи в Маріуполі. Окрім цього стало відомо про появу блокпостів із суцільною перевіркою документів.

Також окупанти змінили тактику перевезення озброєння через Маріуполь. Тепер вони це роблять у темну пору доби у вибрані години, адже недбалість призводила до атак на скупчення росіян та їхньої техніки.

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