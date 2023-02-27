Зняті на відео будинки розташовані навпроти окупаційної "адміністрації Центрального району".

Цілі квартали в центрі Маріуполя досі стоять розбомблені російською армією. Квартири місцевих жителів майже всі пограбовані.

"Так виглядає вкрадене та вбите росіянами життя маріупольців", - йдеться у повідомленні радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в його Telegram-каналі під оприлюдненим роликом.

Знятий на відео мертвий квартал розташований навпроти окупаційної районної "адміністрації Центрального району".

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"Зазвичай ми показуємо цей жах з вулиці. Але сьогодні можете подивитися, як воно всередині будинків. Те, що поки не вкрали. Те, що поки не поховали під будівельним сміттям. Мертвий район. Мертве місто", - підсумував Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі - остання інформація

22 лютого в місті прогриміли 12 вибухів. Інцидент сталися в районі АС-2, зупинки Стан-3000, на ММК імені Ілліча та інших об'єктах.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни були шоковані через вибухи, бо не вірили, що ЗСУ можуть туди дістати.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов зазначив що відстань для ЗСУ більше не має значення і натякнув, що українські захисники можуть завдавати ударів більш ніж на 150 кілометрів.

При цьому в британській розвідці повідомили, що окупанти вірили, що Маріуполь знаходиться поза зоною ураження ВСУ.

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