Оплата цієї трудової діяльності не визначена.

Російські загарбники спонукають жителів окупованого Маріуполя за їжу обладнувати позиції навколо міста.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Окупанти, спричиняючи гуманітарну кризу в окупованому Маріуполі, схиляють місцеве населення за продовольчі пайки залучатися до обладнання позицій навколо цього міста", - інформує Генштаб.

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При цьому оплата цієї трудової діяльності не визначена.

"Більшість осіб отримують лише продовольчі набори", - додали у Генштабі.

Ситуація в окупованому Маріуполі: деталі

30 листопада 2022 року радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в окупованому Маріупольському районі люди перебувають на межі виживання. Цього літа всі мешканці узбережжя, крім колаборантів, залишились без доходів. Людям нічого їсти і ніде працювати.

29 грудня Андрющенко зазначив, що природна смертність в Маріуполі зросла у вісім разів, люди просто замерзають без опалення.

Раніше з'явилися фото, які підтверджують, що залізничний вокзал у Маріуполі повністю знищено російськими загарбниками. У грудні 2022 року стало відомо, що у місті окупанти планують знести цілий квартал біля заводу "Азовсталь".

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