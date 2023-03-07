Вони ввели практику ночних перекидань.

Російські загарбницькі війська змінили тактику щодо руху військових колон через тимчасово окупований Маріуполь.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його даними, з 00:30 до 02:00 окупанти здійснювали велике перекидання танків, паливозпарвників та вантажівок через місто, напрямок не уточнюється. Заради своєї безпеки вони повністю вимкнули мобільну мережу "Фенікс" (незаконна телекомунікаційна компанія, яка надає послуги мобільного зв'язку на окупованій частині Донецької області).

"Фіксуємо глобальну зміну тактики щодо руху колон. Тепер вона супроводжується проблемами з мобільним зв’язком та використовується практика ночних перекидань. Маріупольска бавовна вчить окупанта (нажаль) швидко", - додав Андрющенко.

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Війська РФ у Маріуполі

Нагадаємо, що 22 лютого стало відомо про 11 вибухів у Маріуполі, зокрема в районі АС-2, зупинки Стан-3000 та на металургійному комбінаті імені Ілліча. У РНБО тоді сказали, що Україна більше не має великих проблем із завданням ударів по об'єктах глибоко в російському тилу.

Нещодавно радник мера Маріуполя повідомив, що окупанти розгорнули пункти контролю на всіх мостах, а також почали рити там окопи та проводити мінування.

Днями стало відомо про рух великої колони техніки з живою силою у місті в напрямку Мангуша/Бердянська. Також, за даними Андрющенка, російські загарбницькі війська накопичують сили в районі Маріуполя.

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