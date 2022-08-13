Підготовка до холодів: як українці відновлюють свої понівечені окупантами будинки

Значна кількість населення України лишились без житла внаслідок його знищення російськими окупантами. УНІАН з’ясовував, як українці відбудовують своє житло, яку допомогу в цьому обіцяє держава та що зараз відбувається на ринку будматеріалів.

За майже півроку повномасштабної війни і свавілля російських варварів на наших землях сотні тисяч українців лишились без даху над головою внаслідок ударів, які рашисти без докору совісті наносять з різних видів зброї. Сумно усвідомлювати, але ця статистика з кожним днем поповнюється, тому що війна, на жаль, не вщухає.

В пошуках прихистку українці вимушені тікати в більш безпечні регіони нашої країни або за кордон. Але вони з великим задоволенням повертаються до свого дому як тільки дізнаються, що їхній рідний край звільнено від окупантів або лінія фронту тепер знаходиться далеко.

На жаль, частина будинків, які перебували в зоні бойових дій, непридатні для життя. Тому їхні власники намагаються, в першу чергу, власноруч відремонтувати їх хоча б частково. Держава також долучається до відбудови - розробляє різні механізми відновлення домівок та шукає кошти для реалізації цих планів.

"Беремося за реалізацію всього задуманого, щоб громадяни змогли повернутися до своїх домівок, отримати всі необхідні послуги, а наші діти, як і раніше, відвідували улюблені садочки та школи", - заявили в Офісі президента Володимира Зеленського.

Жахлива статистика війни

Чим далі затягується війна в Україні проти російських загарбників, тим дужче лякають дані про кількість людей, які лишились без житла, обсяг зруйнованих будинків, а також сума збитків від цього жаху.

Заступниця голови комітету Верховної Ради з організації державної влади Олена Шуляк на початку липня повідомила, що близько 800 тис. українців втратили житло внаслідок російського вторгнення.

"Російські окупанти зруйнували понад 15 млн квадратних метрів житла українців. Найбільше пошкоджень житлового фонду – у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях", – сказала вона.

"Дані про обсяг знищеного та пошкодженого житла в Україні ґрунтуються на попередніх оцінках. Зокрема, тут не враховано зруйноване житло на окупованих територіях. Площа зруйнованого та пошкодженого житла після ретельного обстеження може зрости до 35-40 млн квадратних метрів", - зазначив в коментарі УНІАН кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Станом на 8 серпня за підрахунками Київської школи економіки, з початку війни Росії проти України пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок і 115,9 тис. приватних будинків. Прямі збитки від руйнування багатоповерхівок становлять $42,3 млрд, приватних будинків - $5,4 млрд.

Разом з тим, як тільки дозволяє безпекова ситуація в регіоні, місцева влада починає збирати дані про пошкодження будинків, а потім працює над їхнім відновленням.

Державна допомога

Державні органи влади розробляють комплексні програми по відновленню українських міст, які зазнали руйнувань від рук російських окупантів. Зокрема, це стосується і відбудови житла українців або виплати компенсацій. З цією метою було розроблено і прийнято ще в квітні в першому читанні відповідний законопроект. І як повідомила народний депутат Шуляк, ухвалити його можуть у серпні або в першій декаді вересня.

"Ми, як автори законопроекту, закладали певні концептуальні обмеження. Наприклад, що можна буде отримувати компенсацію, якщо квартира або будинок не більше 150 кв. метрів. Ми закладали обмеження стосовно того, що такі компенсації можуть отримувати виключно громадяни України, і ніякої компенсації для іноземців, юросіб, ніякої компенсації для нежитлової нерухомості не буде передбачено", - зазначила вона.

Шуляк також нагадала, що для оперативного відновлення житла уряд виділив з резервного фонду 1,5 млрд грн.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вже на фінальному етапі знаходиться розробка напрацювань щодо реалізації Плану відновлення та модернізації України або Fast recovery plan. Цей План передбачає, зокрема, відновлення житлового фонду на деокупованих територіях.

Тимошенко також розповів, що у межах Fast Recovery plan існує окремий проект зі спорудження багатоквартирних будинків, житло у яких надаватимуть внутрішньо переміщеним особам. Кількість яких наразі складає понад 6,6 млн осіб.

Не залишити в біді

Звичайно, що деякі понівечені війною будинки власники самотужки не в змозі відновити. Щоб допомогти людям у таких випадках, відгукуються небайдужі люди. Зокрема, на Чернігівщині діє Благодійний фонд "Іскра добра", до якого вже долучилось понад 100 людей. Вони допомагають чернігівцям з їжею та відбудовою домівок.

"Щодня десятки наших волонтерів працюють заради відновлення зруйнованого житла жителів місті Чернігів і області. Зашиваємо вікна, лагодимо дахи будинків і робимо все що в наших силах заради відновлення нашого міста", - йдеться на сайті фонду.

І в інших деокупованих містах України також є схожі організації, які із задоволенням та натхненням допомагають тим, хто цього потребує.

Для того, щоб на деякий час забезпечити житлом людей, що втратили свій дім або відбудовують його і не мають де жити, Tera Monada створює модульні будинки під запит родини за дуже короткий термін.

"Tera Monada - соціальний стартап, що створює комфортне та гідне житло для українців, які втратили свої домівки внаслідок воєнних дій. Модульні будинки під запит будь-якої родини можуть бути встановлені за 3 дні, що критично необхідно для сімей, які не мають можливості знайти нове житло у короткі терміни", - розповіли УНІАН представники проекту.

Зазначається, що кожен будинок має підключення до усіх комунікацій, повне внутрішнє оздоблення та декорування. І пристосований до проживання за будь-якої пори року та розрахований на використання у межах 10 років.

Будівництво під час війни

Не дивлячись на зростаючу кількість будинків, які потребують відновлення, національний ринок будівельних матеріалів наразі не зазнає значного зростання попиту.

"Попит на будівельні матеріали в Україні залишається низьким у порівнянні з минулим роком. Це зумовлено цілою низкою факторів: виїздом значної частини населення за кордон, падінням доходів українців, суттєвим обвалом об’ємів будівництва, як в житлового, так і комерційного, тощо. В той же час, можемо констатувати помірне відновлення продажів будматеріалів у червні-липні - в межах плюс 15% до попередніх місяців", - розповіли УНІАН в прес-службі мережі торгівельних центрів "Епіцентр".

Разом з тим, як повідомили в мережі, у зв’язку із зростанням вартості енергоносіїв та сировини як в Україні, так і на світових ринках, порушенням ланцюжків поставок та збільшення витрат на логістику та курсовими коливаннями гривні закупівельні ціни на будматеріали продовжують зростати.

За словами аналітиків, на українському ринку наразі спостерігається дефіцит ряду будівельних матеріалів, які ускладнюють як відбудову житлового фонду, так і зведення новобудов, які тепер потрібно буде будувати за новими стандартами. Зокрема, відтепер у кожному новому будинку повинні бути бомбосховища.

В поточній ситуації будівельні компанії можуть переорієнтуватись на відбудову понівечених будівель, а потім повернутись до зведення новобудов вже за новими правилами безпеки.

Війна суттєво ускладнила життя українців. Багатьом доводиться думати, як і де жити далі. По можливості люди повертаються в свої будинки, лагодять їх та вірять, що зможуть жити в них у мирі та комфорті.

Ті, в кого повністю знищено житло, планують відбудовуватись або купувати нову домівку. Проте ринок нерухомості зараз теж переживає не найкращі часи.

Загалом, держава вже по можливості відбудовує зруйновані будинки, а також розробляє механізми допомоги кожному, хто втратив житло під час війни, тому збирає заявки від постраждалих та шукає фінансову підтримку, зокрема, у інших країн. Нам потрібно лише вірити у свою країну, її перемогу та власні сили. Тоді нам буде під силу будь-яка відбудова. І вона невідмінно скоро почне відбуватися.

Альона Кириченко