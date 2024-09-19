Раніше повідомлялось про те, що слідство відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до вбивства мовознавиці.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко не має нічого спільного з Росією. Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив його адвокат Ігор Сулима.

"Це не російський слід. У нього (підозрюваного В’ячеслава Зінченка – УНІАН) апріорі немає нічого спільного ні з Росією, ні з ким", - сказав адвокат.

Відповідаючи на запитання, чи не дійшло слідство версії, що у підозрюваного могли бути спільники, чи він міг організувати та скоїти злочин самостійно, Сулима зазначив: "Я не можу зрозуміти одного – для того, щоб це зробити, треба мати якусь мету, неприязнь, щось, щоби слугувало піти на такий вчинок. Я дуже хочу дочекатись обвинувального акту і подивитись, що там буде написано в мотивувальній частині. Мотив у цьому аспекті повинен бути дуже серйозним. Це або власні неприязні стосунки – їх немає, тому що вона в нього не викладала, він навіть не знав її до того. Якийсь його проросійський слід, чого теж немає. Я думаю, що суспільство переконається, що це дуже адекватна і розумна людина".

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Вбивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави.

Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення. Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства немає.

Служба безпеки України відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до вбивства Фаріон.

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